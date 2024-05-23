ФСБ рассекретила архив о преступлениях военных США в Берлине

Войска США, Франции и Англии активно терроризировали местных жителей.фото: Bundesarchiv/wikiрedia.org--> Американские, французские и английские военные осенью 1945 года развернули настоящий террор против жителей побеждённого Берлина.
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