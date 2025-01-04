Эксперт: Китай давит на Россию для скорейшего завершения конфликта

Опасения перерастания СВО в ядерную эскалацию в случае затягивания являются причиной давления Китая на Россию для завершения конфликта, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов, 4 января в интервью URA.
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