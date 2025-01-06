Покровские ворота: российские войска освободили Курахово

Российская армия освободила город Курахово в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны РФ. Этот город был превращен ВСУ в мощный укрепрайон, но продержался недолго — был с боем взят наши подразделениями.
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