Роберт Уильямс завершил финальную серию с показателем «+30», несмотря на то, что «Селтикс» уступили 24 очка

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс, несмотря на боли в колене, принял участие в финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт» (2-4) и завершил серию с лучшим показателем +/- в команде.
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