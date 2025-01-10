У Volkswagen проблемы, но автопроизводитель не сдается: за 20 месяцев будет выпущено 19 новых моделей

Volkswagen в кризисе, но компания ищет пути выхода из него. Отчасти этого постараются добиться выпуском новых моделей: совместное предприятие FAW-Volkswagen сообщило о том, что в течение следующих 20 месяцев будет выпущено 19 новых продуктов — новых моделей автомобилей.