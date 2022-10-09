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Дон Корлеоне — крестный отец эмпатии?

Дон Корлеоне — крестный отец эмпатии?

Игорь Пылаев - Эксперт по массовым коммуникациям, автор книг по PR и маркетингу. Почему дон Корлеоне из «Крестного отца» может называться иконой эмпатического лидерства? Как ультрамодный стиль управления, основанный на чуткости к проблемам подчиненных и партнеров, на симпатии, эмоциональной привязанности, сочетается с деятельностью «по понятиям»? Причина столь неожиданного открытия — сериал The Offer о фантасмагоричных съемках первой части трилогии The Godfather, или «Крестный отец».

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