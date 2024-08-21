РИА: ВС РФ не используют под Волчанском металлодетекторы из-за уловки ВСУ

Командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что украинские военные начиняют самодельные боеприпасы датчиками, реагирующими на изменение электромагнитного поля.
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