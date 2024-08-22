Морпехи разрушили оборонительные позиции ВСУ в Курской области

Оборонительные позиции украинской армии, сооруженные в Курской области, уничтожили морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота, 22 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
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