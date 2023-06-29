Режим ЧС введен в районе Иркутской области, где из-за дождей размыло трассу на Усть-Кут

Режим ЧС введен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Там из-за проливных дождей размыло трассу, ведущую на Усть-Кут, движение остановлено, также частично разрушен мост через реку Кунерма, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.