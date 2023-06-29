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Режим ЧС введен в районе Иркутской области, где из-за дождей размыло трассу на Усть-Кут

Режим ЧС введен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Там из-за проливных дождей размыло трассу, ведущую на Усть-Кут, движение остановлено, также частично разрушен мост через реку Кунерма, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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