Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Александр Григоров
    Здесь я с вами согласен...так что не поддавайтесь на провокации ну а с пенсиями хорошо что прибавляют ...С наступающи...Те, кто недовольн...
  • Anatoly Kiselev
    Сейчас пенсии разные, но даже средней пенсии по стране недостаточны для достойной жизни человеку, трудившемуся более ...Те, кто недовольн...
  • Александр Григоров
    Ну извините ...тут уже не про пенсии песни поют  да и пенсии сейчас неплохие   даже если сравнить с СоюзомТе, кто недовольн...

Макаревич сдал, ему будто 100 лет, не узнать: "Есть видать нечего, от кормушки оторвали, вот он и гундосит на Россию-матушку."

Макаревич сдал, ему будто 100 лет, не узнать: "Есть видать нечего, от кормушки оторвали, вот он и гундосит на Россию-матушку."

Avia.pro - Новости Андрей Вадимович Макаревич (инагент) – это 70-летняя икона русской рок-музыки, мульти-талантливый артист, который не только является музыкантом, но и поэтом, композитором, телеведущим, путешественником, актером и основателем легендарной рок-группы "Машина времени".

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