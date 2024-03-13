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Китай

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Уникальная практика китайской демократии

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Сидя в Доме народных собраний в Пекине, депутат Ван Юнчэн, чувствуя подушечками пальцев выпуклые точки на бумаге со шрифтом Брайля, рассматривает доклад о работе правительства, с которым выступил премьер Госсовета КНР на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

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