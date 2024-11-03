1:1 «МЮ» и «Челси» – почему так тускло?

Разбираемся. 1:1 – «Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Челси». Повторения апрельских 4:3 не дождались. Как не попал Мадуэке? А вот «МЮ» помог пенальти Начинали ярко: на 13-й минуте хозяева проспали на угловом Нони Мадуэке, он ударил головой с пары метров.