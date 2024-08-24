Посол Китая в России – об участии Пекина во втором «мирном саммите» по Украине

Пока рано отвечать на вопрос об участии Китая во второй конференции по Украине, которую планирует Киев, но мероприятие должно быть сбалансированным и справедливым, сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
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