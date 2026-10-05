Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 119 подписчиков

После проверки в квартире блокадницы сделали ремонт

После проверки в квартире блокадницы сделали ремонт

В Санкт-Петербурге восстановили права жительницы блокадного Ленинграда на надлежащее состояние жилья.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережновизменено

Жительнице блокадного Ленинграда восстановили не надлежащее состояние жилья. Это правильно! А вот сколько ветеранов СВО живут на съёмных квартирах никто и не говорит, видимо считают, что им платят десятки миллионов!