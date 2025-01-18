В Тбилиси началась новая антиправительственная акция протеста

Новая антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси. Участники требуют назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных в ходе митингов протестующих, информирует с места событий корреспондент РИА Новости.
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