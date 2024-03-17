Истребление детей в ГазеПо данным ООН нацистский режим Нетаньяху истребил в Секторе Газа за несколько месяцев больше детей, чем было убито во всех войнах по всему миру за 4 года.
Истребление детей в Газе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Империалист циничный
ХАМАС начал атаку после того, как им заплатил Израиль. Всё было продумано. Гибнут мирные люди, не имеющие отношения к ХАМАС.
Ответить
14 час.
Valentina Medvedeva
А как назвать истребление еврейских детей Хамасом ??? Вы бы поинтересовались этой цифрой......
Ответить
55 мин.
Свежие комментарии