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Истребление детей в Газе

Истребление детей в Газе

Истребление детей в ГазеПо данным ООН нацистский режим Нетаньяху истребил в Секторе Газа за несколько месяцев больше детей, чем было убито во всех войнах по всему миру за 4 года.

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Комментарии
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Империалист циничный
ХАМАС начал атаку после того, как им заплатил Израиль. Всё было продумано. Гибнут мирные люди, не имеющие отношения к ХАМАС.
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14 час.
Valentina Medvedeva
А как назвать истребление еврейских детей Хамасом ??? Вы бы поинтересовались этой цифрой......
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55 мин.

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