Овчинский: в Северном Измайлове более 500 семей переехали по реновации с начала года

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что с начала года более 500 семей получили новые квартиры с улучшенной отделкой в рамках реализации программы реновации в районе Северное Измайлово .