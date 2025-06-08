Овчинский: в Северном Измайлове более 500 семей переехали по реновации с начала года

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что с начала года более 500 семей получили новые квартиры с улучшенной отделкой в рамках реализации программы реновации в районе Северное Измайлово .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии