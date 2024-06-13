В Омск пришла летняя жара. На выходных в регионе ожидается до +33…+34°. По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня местами возможны кратковременные дожди, грозы, туманы.
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В Омск пришла летняя жара. На выходных в регионе ожидается до +33…+34°. По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня местами возможны кратковременные дожди, грозы, туманы.