В Подмосковье с 24 июня начнут действовать новые антикоронавирусные меры

В Подмосковье с сегодняшнего дня начинают действовать новые антикоронавирусные меры. Проведение спортивных и зрелищных мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе более чем при 500 зрителях приостанавливается.
В Подмосковье с сегодняшнего дня начинают действовать новые антикоронавирусные меры. Проведение спортивных и зрелищных мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе более чем при 500 зрителях приостанавливается.
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