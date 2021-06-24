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В Подмосковье с 24 июня начнут действовать новые антикоронавирусные меры

В Подмосковье с сегодняшнего дня начинают действовать новые антикоронавирусные меры. Проведение спортивных и зрелищных мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе более чем при 500 зрителях приостанавливается.

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Елена Мамонова
опять предпринимателям проблемы

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