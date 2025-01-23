10 идей для быстрого и полезного завтрака за 5 минут от фитнес-тренера Прокудиной

После ночного сна запасы энергии в организме минимальны, и завтрак помогает восстановить их. Полноценный прием пищи стимулирует уровень сахара в крови, а это важно для нормального функционирования мозга и мышц.
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