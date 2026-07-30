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Самая добрая задержка: грумер не хотела отпускать маленького клиента

Самая добрая задержка: грумер не хотела отпускать маленького клиента

Женщина привела своего щенка на груминг, но забирать его пришлось гораздо позже обещанного времени. Оказалось, мастер просто не мог расстаться с пушистым клиентом: постоянно гладил, обнимал и целовал малыша.

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