Самая добрая задержка: грумер не хотела отпускать маленького клиента

Женщина привела своего щенка на груминг, но забирать его пришлось гораздо позже обещанного времени. Оказалось, мастер просто не мог расстаться с пушистым клиентом: постоянно гладил, обнимал и целовал малыша.
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