В Челябинске на северо-западе построят высотный ЖК. Фото

В Челябинске на северо-западе к четвертому кварталу 2025 года возведут высотный жилой комплекс. Общая жилплощадь 18-этажного жилого дома составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.
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