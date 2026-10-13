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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоан Лапорта: «У «Барсы» лучший футбол в Европе и в мире, без лишней скромности. Мы устраиваем шоу, играем так, как нравится людям»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонская команда в данный момент показывает самую качественную игру в мире.

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