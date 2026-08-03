Российский боец СВО увел за собой украинский дрон на остров и спас группу военных

Заместитель командира взвода 4-й гвардейской военной базы, сержант Роман Марченко увел за собой украинский дрон на остров и спас группу военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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