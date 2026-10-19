Запущен проект для обучения бизнес-продвижению для частных мастеров индустрии красотыЕсть проект в поддержку малого бизнеса в индустрии красоты – «Курс на красоту».
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