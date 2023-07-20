FiNE NEWS

1 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Широков
    ИУДА! Если бы её сети взломали, она бы уже 50 опровержений дала...Спортсменка Светл...
  • Галина
    Он что ее побил?.... С какого перепуга эта красавица вдруг попала в больницу, что за треп?....   Зачем выкладывала в ...СМИ: в ЛДПР пообе...
  • Caltar
    У нас в стране полно тех кто на ВСУ пашет,кто явно,ничего не боясь,а кто в тихую гадит. Кстати,Милонов прав,а не сего...СМИ: в ЛДПР пообе...

Остановка без требования: почему не все корейские авто доезжают до «сотки»

Остановка без требования: почему не все корейские авто доезжают до «сотки»

Прилавок Автохимия Грустный, но факт: в российских автосалонах не осталось корейских машин. Все запасы и Kia и Hyundai смели на корню, причем, покупателей некогда бюджетных Rio и Solaris не смогли остановить даже откровенно заградительные цены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх