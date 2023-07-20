Остановка без требования: почему не все корейские авто доезжают до «сотки»

Прилавок Автохимия Грустный, но факт: в российских автосалонах не осталось корейских машин. Все запасы и Kia и Hyundai смели на корню, причем, покупателей некогда бюджетных Rio и Solaris не смогли остановить даже откровенно заградительные цены.
Прилавок Автохимия Грустный, но факт: в российских автосалонах не осталось корейских машин. Все запасы и Kia и Hyundai смели на корню, причем, покупателей некогда бюджетных Rio и Solaris не смогли остановить даже откровенно заградительные цены.
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