Новые анекдоты

Обхохочешься

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Три жены о мужьях: - Мой муж как "Порше" - такой же мощный и надежный. - Мой муж как "Ягуар" - такой же быстрый и красивый.

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Михаил Степанченко
Женщина за рулем только тогда чувствует себя уверенно, когда во всех трех зеркалах видит свое отражение.
Михаил Степанченко
Следователь - свидетелю: - Вы видели, как чужой человек ударил вашу тещу. Почему же вы не поспешили на помощь? - Ну, я подумал, что он и сам справится...

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