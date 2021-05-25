Новые анекдоты

ОбхохочешьсяНовые анекдоты Три жены о мужьях: - Мой муж как "Порше" - такой же мощный и надежный. - Мой муж как "Ягуар" - такой же быстрый и красивый.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СтепанченкоЖенщина за рулем только тогда чувствует себя уверенно, когда во всех трех зеркалах видит свое отражение.Михаил СтепанченкоСледователь - свидетелю: - Вы видели, как чужой человек ударил вашу тещу. Почему же вы не поспешили на помощь? - Ну, я подумал, что он и сам справится...Комментировать
Свежие комментарии