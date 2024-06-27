Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американский морпех: Все мирные жители – враги Украины

Американский морпех: Все мирные жители – враги Украины

Удары по гражданским объектам совершаются ВСУ сознательно из-за бессилия на поле боя. Об этом в интервью британскому аналитику Александру Меркурису заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «Удары по Крыму – это то, о чём люди должны знать.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Так сами американцы: сброд со всего мира, также, как и украинцы с придуманной нацией. Они тоже начали, и продолжают уничтожать мирных людей. Люди без роду и племени.
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20 час.

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