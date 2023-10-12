В Удмуртии состоялось торжественное открытие нового автогородка

Во дворце детского творчества г. Ижевска состоялось торжественное открытие автогородка. Он представляет собой детскую развивающую площадку с дорожной разметкой, макетами дорожных знаков, светофоров, перекрестками и пешеходными переходами.
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