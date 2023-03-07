США передадут Украине танковые мостоукладчики M60 AVLB

Мостоукладчик M60 AVLB в Ираке. Метка "70" на мостовой конструкции указывает грузоподъемность в коротких тоннах В течение последнего времени иностранные государства неоднократно передавали киевскому режиму различную инженерную технику и оснащение, и вскоре ожидается очередной эпизод подобной помощи.