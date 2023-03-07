Военное обозрение

3 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Ленина
    Нахрена писать о подпольщиках??? Чтобы хохлы усилили репрессии? Нашим людям за ленточкой и так приходится не легко. Е...Переданные подпол...
  • Дина Скребец
    Бессмертный!😂😂Резников: У меня ...
  • holms sherlok
    Норвегия разбежалась прямо таки.... Она даже в Ес не входит и налоги в общий брюссельский котел не дает, с какой стат...Европейские экспе...

США передадут Украине танковые мостоукладчики M60 AVLB

США передадут Украине танковые мостоукладчики M60 AVLB

Мостоукладчик M60 AVLB в Ираке. Метка "70" на мостовой конструкции указывает грузоподъемность в коротких тоннах В течение последнего времени иностранные государства неоднократно передавали киевскому режиму различную инженерную технику и оснащение, и вскоре ожидается очередной эпизод подобной помощи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх