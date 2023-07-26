Космическая разведка кардинально меняет ситуацию и правила игры

В панхроматическом режиме изображение со спутника регистрируется во всём видимом диапазоне оптического спектра Беспредельный космос Сейчас в околоземной орбите можно делать все что угодно и кому угодно.
Популярные статьи
- Минобороны России: С 20 июля следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как перевозчиков военных грузов
- Власти ЮАР не стали приглашать президента Франции на саммит БРИКС несмотря на его просьбу
- Посол РФ в Варшаве: с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим
Свежие комментарии