В Петербурге на ночь 27 ноября перекроют съезд на ЗСД

Дело в строительстве Витебской развязки На развязке ЗСД и Благодатной улицы в Петербурге ограничат движение транспорта из-за дорожных работ, рассказали в пресс-службе «Магистрали Северной столицы» Cъезд перекроют c 23:00 27 ноября до 06:00 28 ноября.