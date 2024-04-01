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Карусель

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«Кто твой оранжевый герой?»

«Кто твой оранжевый герой?»

Зо или Бо? Муся или Коля? Анжела или Снежана? Серый, Макар или Лиска? А может, Мама Корова или дед Харитон? Кто твой оранжевый герой?  Прими участие в конкурсе! Правила простые: Прояви свою фантазию! Нарисуй, сделай аппликацию из картона или еды, слепи или свяжи любимого персонажа из мультсериала «Оранжевая корова»!  Сфотографируй работу и отправь фото на конкурс.

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