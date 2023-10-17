Навь, переходящая в Явь, или белые брамины Беломорья

Философско-фантастическое повествование История одной ненаписанной книги Ранняя осень ласкает лист, увядающий, вишни: Быть ему скоро подобным обрывку бумаги из риса, Мертвую гладкость которого уж никогда не укроет нарядных письмен.
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