Андрей Свечников стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с 6 (3+3) очками в матче с «Детройтом» (8:3).
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