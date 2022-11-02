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Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – серьезное испытание. Сейчас никто не смог бы его обогнать»

Серхио Перес уверен, что никто на его месте не смог бы опередить Макса Ферстаппена.  Мексиканский гонщик «Ред Булл» отметил, что его напарник невероятно сильно проводит гоночные уик-энды, и соответствовать его темпу сложно.

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