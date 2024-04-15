В Оренбургской области полицейские принимают участие в ликвидации последствий наводнения

В Бузулукском районе полицейские принимают участие в ликвидации последствий наводнения На территории Бузулукского района Оренбургской области в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации природного характера.
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