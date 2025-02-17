📷❗️Уже как минимум 2 запечатленных украинскими споттерами посредством длиннофокусных ультразумов многоцелевых истребителя F-16AM Block 20 MLU оснащаются не устаревшими управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия AIM-120B, а более современными УРВБ большой дальности AIM-120C-5/6/7 с более помехозащищенными активными радиолокационными ГСН и эффективной дальностью действия по высотным целям (около 7500 м) при пуске с эшелона 11500 м порядка 95 км для AIM-120C-5 и 115 км для AIM-120C-7.