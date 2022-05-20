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Растения из леса на участке. Что стоит учесть, чтобы не совершить ошибку

Растения из леса на участке. Что стоит учесть, чтобы не совершить ошибку

Тысяча приветствий всем!Часто бывает так, что садовые участки располагаются недалеко от леса. Возникала ли у вас идея принести оттуда какое-нибудь растение в свой сад?С одной стороны, это очень удобно.

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