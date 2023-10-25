Обгон паровозиком не запрещён, так пояснил Верховный суд, теперь можно выехать на обгон

В последнее время в Интернете появилось много-много статей о том, что обгон запрещен, если идущий впереди автомобиль выехал на полосу встречного движения и при этом проезжает мимо, так называемый обгон поезда.
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