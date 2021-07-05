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Финансовой службе МВД России - 103 года

Финансовой службе МВД России - 103 года

В этом году финансовые подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечают свой 103-ий профессиональный праздник.

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