Бронзовые Авки появились на улицах Тарко-Сале к Дню города

В Тарко-Сале установили семь медных фигурок оленят, которые стали новыми символами города. Арт-объекты появились в разных районах в рамках проекта «Культурный код: Авка», сообщили в администрации Пуровского района.
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