Кто может не платить взнос за капремонт? Капремонт - это обязательный платёж, но части людей государство возвращает его - полностью или половину.
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странно: на картинке , суди по убогости, или совдепия или хахла-рейх... но почему Российские деньги?