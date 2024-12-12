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Эксперт описал поддержание доходов бюджета РФ при падении цены на нефть

Эксперт описал поддержание доходов бюджета РФ при падении цены на нефть

Возможное падение доходов бюджета России от продажи нефти и газа на мировом рынке будет компенсировано за счет девальвации рубля и роста объемов добычи, считает гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидент «Сколково») Сергей Терешкин, сообщает 12 декабря РИА Новости.

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