Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти один миллиард рублей

Претензии связаны с долгами за показы фильмом американской киностудии до ее ухода с российского рынкаКомпания «Контент-клуб», бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», работавшая как представительство голливудской студии Sony Pictures в России, подала около 20 исков к российским киносетям на общую сумму один миллиард рублей, пишет РБК со ссылкой на источники и данные картотеки арбитражных дел.