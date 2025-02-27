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Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти один миллиард рублей

Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти один миллиард рублей

Претензии связаны с долгами за показы фильмом американской киностудии до ее ухода с российского рынкаКомпания «Контент-клуб», бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», работавшая как представительство голливудской студии Sony Pictures в России, подала около 20 исков к российским киносетям на общую сумму один миллиард рублей, пишет РБК со ссылкой на источники и данные картотеки арбитражных дел.

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