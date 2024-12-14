Это единственный прижизненный портрет последнего византийского императора

﻿И при этом он очень реалистичный. Реставраторы, работающие в монастыре Таксиархис на греческом Пелопоннесе, обнаружены на стене храм ранее неизвестного портрета Константина XI Палеолога, последнего императора Византии, правившего в 1449-1453 годах правителей и изображений Константина, сделанное в ходе его недолгого правления.