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Соболев — о неназначенном пенальти с ЦСКА: «Был уверен, что это 11‑метровый. Даже загадал, в какой угол буду бить»

Соболев — о неназначенном пенальти с ЦСКА: «Был уверен, что это 11‑метровый. Даже загадал, в какой угол буду бить»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о решении арбитра Андрея Прокопова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 7-го тура РПЛ.

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