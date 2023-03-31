МЧС эвакуировало 51 человека из пробки в Ростовской области

В районе затора в Ростовской области организована работа восьми пунктов обогрева и питания.<strong>Из пробки на трассе</strong> <strong>М-4 «Дон» в Ростовской области, которая образовалась накануне из-за сильного снегопада, эвакуирован 51 человек.
В районе затора в Ростовской области организована работа восьми пунктов обогрева и питания.<strong>Из пробки на трассе</strong> <strong>М-4 «Дон» в Ростовской области, которая образовалась накануне из-за сильного снегопада, эвакуирован 51 человек.
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