Победа России на выборах в Саксонии-Анхальт

В Саксонии-Анхальт победила консервативная партия АдГ (Альтернатива для Германии). На наши деньги это примерно Тульская область: компактный регион со старой промышленностью, сельским хозяйством и несколькими важными городами.
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