НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Расписание на одном из автобусных маршрутов Калуги изменили по просьбе жителей

Расписание на одном из автобусных маршрутов Калуги изменили по просьбе жителей

Жители деревни в городской черте Калуги упросили власти областного центра изменить расписание автобуса, идущего до их населенного пунктаЖители деревни в городской черте Калуги упросили власти областного центра изменить расписание автобуса, идущего до их населенного пункта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх