Расписание на одном из автобусных маршрутов Калуги изменили по просьбе жителей

Жители деревни в городской черте Калуги упросили власти областного центра изменить расписание автобуса, идущего до их населенного пунктаЖители деревни в городской черте Калуги упросили власти областного центра изменить расписание автобуса, идущего до их населенного пункта.
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